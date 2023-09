Carro derruba poste e interdita avenida em Ipatinga

432

Motorista disse que perdeu o controle do veículo enquanto descia a avenida (foto: CBMMG/Divulgação)

Um acidente na manhã deste sábado (2/9) interditou a Avenida Tancredo Neves, descida do Morro da Usipa, uma das principais de Ipatinga, no Vale do Aço. Uma motorista perdeu o controle do veículo que dirigia, um Gol, subiu no canteiro central, bateu num poste, que caiu, e interditou uma das pistas.O acidente ocorreu por volta das 8h45. Segundo o boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, duas mulheres estavam no veículo. A motorista teve ferimentos leves. Quando o socorro chegou, ela já estava fora do veículo.

A passageira, no entanto, ficou com a perna presa nas ferragens. Foi preciso fazer o desencarceramento. As duas mulheres foram socorridas e levadas para o Hospital Mário Cunha.