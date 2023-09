Chuvas em BH: bombeiros capacitam moradores de áreas de risco

432

300 voluntários e mais 30 crianças participam, em Belo Horizonte, do 10º treinamento de comportamentos de segurança para enfrentamento do período chuvoso na manhã deste sábado (foto: JAIR AMARAL/ EM/D.A PRESS)

Dia de tempo bom para ganhar conhecimento, prática e estar preparado para períodos de chuva, quando salvar a própria vida e a de pessoas próximas é o que importa. Na manhã deste sábado (2), 300 voluntários e mais 30 crianças participam, em Belo Horizonte, do 10º treinamento de comportamentos de segurança para enfrentamento do período chuvoso. As ações, promovidas pelo Corpo de Bombeiros e Prefeitura de BH, incluem seis oficinas e ocorrem na Academia de Bombeiros Militar, na Pampulha. As atividades seguem recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU), e contemplam, hoje, moradores da capital residentes em vilas, favelas, áreas ribeirinhas e localidades que se tornam alvo de inundações e alagamentos.

"Temos exemplos importantes de pessoas que participaram de treinamentos anteriores e puderam ajudar as pessoas durante o período chuvoso. Salvar vidas é o essencial, e é preciso que os moradores adotem procedimentos de segurança proativa", explicou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de BH, coronel Waldir Vieira. Participam das atividades 89 bombeiros e 40 agentes da Guarda Municipal.

Morador da Vila Apolônia, na Região de Venda Nova, o jardineiro José Carlos de Jesus, de 65 anos, conta que já passou " vários apertos", em períodos de chuva forte: "Se tivesse mais conhecimento, como tenho agora, teria me protegido melhor. Quero aprender ainda mais".

A exemplo dos demais participantes, em grupos, José Carlos passou por seis oficinas: atendimento primeiros pré-hospitalar (primeiros socorros), simulação de enchentes e inundações, simulação de estruturas colapsadas (desabamentos de edificações), lançamento de cordas durante inundações (na piscina), nós e amarrações e acidentes domésticos. Embora não seja ligado ao tema geral, esse último aspecto, com foco em ocorrências com o fogo, foi incluído pelo valor no dia a dia das pessoas.

O chefe da Divisão de Ensino da Academia, major Davi Lucas, lembrou que as oficinas aproximam as pessoas da emergência, e que atenção aos alertas meteorológicos e às áreas demarcadas para inundação e enchentes deve ser sempre uma prática a ser seguida. "Manter a calma é necessário ", afirmou.

Obras

Presente à abertura do treinamento, o secretário Municipal de Obras, Leandro Pereira, relatou obras públicas que estão sendo realizadas pela PBH, com intensificação de macrodrenagem. Ele citou intervenções na Avenida Vilarinho, na bacia do Córrego Ferrugem, nos córregos Olaria na Região do Barreiro, e Pampulha, além da implantação da Praça das Águas, para reduzir os impactos da chuva na Avenida Cristiano Machado.

Já diretor da Urbel/PBH, Claudius Vinícius Leite Pereira, destacou que, atualmente, está sendo feito um "pente fino" em 200 áreas de risco (vilas e favelas) para verificar a situação e fazer a prevenção.

Treinamento

Participam das atividades, neste sábado, integrantes dos Núcleos de Alerta de Chuva (NAC) e Núcleos de Defesa Civil (Nudec) ,escoteiros, e estudantes de medicina e enfermagem.