Cantor sertanejo tem show cancelado por fortes chuvas em cidade de Minas

432

Show de Eduardo Costa foi cancelado por causa das fortes chuvas (foto: Reprodução)



A cidade de João Monlevade, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi atingida por fortes chuvas na noite dessa quinta-feira (31/8). De acordo com a Defesa Civil e a Prefeitura, o temporal começou a cair por volta das 23h e durou aproximadamente uma hora e vinte minutos. A cidade de João Monlevade, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi atingida por fortes chuvas na noite dessa quinta-feira (31/8). De acordo com a Defesa Civil e a Prefeitura, o temporal começou a cair por volta das 23h e durou aproximadamente uma hora e vinte minutos.





Devido ao elevado volume de chuvas em que foram registrados 44 mm de precipitação, o show do cantor sertanejo Eduardo Costa, que iria se apresentar em um evento na cidade naquela noite, teve de ser cancelado.









"Só tem [prejuízo] material mesmo. O prejuízo que a gente teve aqui foi muita lama na via pública. A cidade está toda tomada de lama", afirmou Edemir Alves ao Estado de Minas.





Leia também: Setembro será de tempo seco, chuva e calorão; veja Dois carros foram arrastados pela enxurrada. Não havia ninguém dentro dos veículos.

Sobre a continuidade do evento, a Prefeitura de João Monlevade afirmou que os produtores do evento estão planejando dar sequência à programação dos shows.





No entanto, a Defesa Civil relatou que foi realizada uma vistoria prévia, com a presença do Corpo de Bombeiros (CBMMG), no local onde deverão ocorrer as apresentações. Ficou estabelecido com os produtores do evento que a continuidade dos shows depende de adequações no local para evitar maiores transtornos.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.