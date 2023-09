Em Minas, recusa familiar para doação de órgãos atinge 45%

432

Mais de 5 mil pessoas estão na fila de espera aguardando por um transplante de órgãos em Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Quase metade das famílias mineiras não autorizam a doação de órgãos de parentes que tiveram morte cerebral. A negativa atingiu 45% em 2022, índice maior do que o período anterior à pandemia de COVID-19, conforme dados da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig). A lista de espera por órgãos e tecidos no estado soma quase 6 mil pessoas.A recusa familiar é o principal motivo que impede a doação de órgãos. "Nosso maior gargalo hoje é a captação de órgãos. O transplante só pode ocorrer se houver doação", afirma o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, durante o lançamento da campanha Setembro Verde, iniciativa do Governo de Minas para incentivar as doações. Em 2019, a negativa familiar era de 25% em Minas Gerais.O apelo do poder público é para que as famílias conheçam mais sobre o processo. Hoje, não é mais obrigatório que a própria pessoa se declare um doador e autorize a doação, ainda em vida. A decisão cabe aos responsáveis, quando acontece a morte."As doações estão aquém do que era antes da pandemia. Muitas pessoas ainda desconhecem a necessidade e importância desse ato", comenta Omar Lopes Cançado, diretor do MG Transplantes, da Fhemig. Segundo ele, um doador pode salvar até 10 pessoas que estão esperando por um órgão.O número de transplantes no estado subiu, saltando de 1.733, em 2022, para 2.003 neste ano, o que na avaliação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) indica uma retomada das doações com a estabilidade dos casos de COVID-19.