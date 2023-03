Fila do transplante aumenta em MG, mas expectativa é de mais doadores

Mas a perspectiva é que o número de doadores aumente ao longo do ano, diminuindo, assim, a fila de espera para os transplantes. Segundo o diretor do MG Transplantes, Omar Lopes Cançado, neste início de ano foram feitas capacitações para crescer a quantidade de doadores.

“Voltamos a fazer o curso de educação de diagnóstico de morte encefálica nas instituições. Depois do curso voltamos a ter um crescimento nas doações”, explicou em entrevista ao jornal Estado de Minas.

Cançado disse que a doação de órgãos e tecidos só pode ser feita após a confirmação de morte encefálica. E atualmente esse é o principal problema em todo o estado.

“Grande parte dos hospitais em Minas não consegue fazer o protocolo de morte encefálica, porque é muito rígido. Se não é feito (o protocolo) completo, não pode dar o diagnóstico. Portanto, perdemos o doador. Por isso que retomamos com os cursos”, ressaltou o diretor do MG Transplantes.

Fila de espera em Minas Gerais

Rim: 3.061

Córnea: 3.049

Fígado: 81

Rim/Pâncreas: 52

Coração: 27

Pâncreas: 10

Total de mineiros na fila de espera: 6.280

Situação no interior preocupa

Segundo Omar Lopes Cançado, pelo fato de Minas Gerais ser muito grande em termos de território, há uma preocupação com os pacientes no interior do estado.

“Tem regiões do estado que não têm condições de realizar transplante. Mas temos uma rede de assistência que possibilita que esses pacientes sejam encaminhados para um polo que realize o transplante. Contudo, é um desafio. Há uma dificuldade do paciente se deslocar de uma região remota até uma que realize o procedimento”, ressaltou Cançado.

Na visão do diretor, também faltam informações sobre a importância do transplante entre pacientes e médicos que atendem no interior do estado.

“O paciente não tem acesso ao transplante por desconhecimento dele próprio e também dos profissionais que não sabem que eles podem ser tratados assim. É algo que pode ser melhorado”, pontuou o diretor do MG Transplantes.

Minas Gerais registrou 224 doadores de órgãos e tecidos em 2023 (foto: Divulgação/Hospital Regional de Barbacena)

Doadores de órgãos e tecidos em 2023

Rim: 92

Córnea: 72

Medula Óssea: 24

Fígado: 19

Coração: 11

Escleras (branco do olho): 4

Pâncreas: 1

Rim/Pâncreas: 1

Total de doadores: 224

Atualmente, a taxa de recusa de doações, no estado, está em 45%. Um número considerado elevado.

“Há um desconhecimento da importância da doação. Um doador pode salvar dez vidas ou até mais. É importante frisar bem, em vida, o desejo de ser doador. Porque é a família que vai autorizar a doação. Não adianta deixar documento escrito, inclusive em cartório, pois não tem validade legal. É o familiar quem vai autorizar”, explicou o diretor.

Segundo Omar, há alguns tabus que ainda precisam ser quebrados em relação à doação de órgãos e tecidos.

“Tem tabus como: não vou doar porque haverá mutilação do corpo e prejudicará o enterro. A cirurgia para a retirada do órgão é como outra qualquer. O corpo é reconstituído e não fica marca visível no velório. Isso é um tabu que prejudica o paciente, pois quem precisa não pode esperar. Pode morrer rapidamente”, finalizou.