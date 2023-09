Ação conjunta de polícias apreende 826 tabletes de maconha

432

Parte da droga caiu do caminhão no momento em que bateu num muro (foto: PRF)

Oito traficantes foram presos e quatro veículos apreendidos, dentre eles, um caminhão que transportava, num fundo falso na carroceria, 826 tabletes de maconha, totalizando 700 quilos da droga. As prisões são resultado da operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil, no quilômetro 270 da BR-356, próximo a Muriaé, na Zona da Mata mineira. A carga foi avaliada em R$ 1 milhão.



Segundo informações da PRF, o caminhão teria saído do Paraná e tinha como destino Muriaé. No momento em que o caminhão entrou no perímetro urbano da cidade, foi interceptado, mas o motorista tentou escapar, iniciando uma fuga alucinante, em alta velocidade, rompendo uma barreira que tinha sido montada pela PRF.

Nessa fuga, o motorista acabou perdendo o controle da direção do caminhão, ao entrar novamente na rodovia, batendo no muro de um espaço de festas. A fuga cessou nesse instante.



Além de prender o motorista, os policiais conseguiram capturar, logo em seguida, outros seis homens que estavam em três carros que serviam de escolta para o caminhão. Não houve feridos.



Segundo o delegado de Muriaé, Glaydson Souza, “trata-se de uma investigação qualificada em que foi possível identificar toda uma Organização Criminosa que abastecia nossa cidade com grande quantidade de entorpecente. Graças a um trabalho integrado entre Polícia Civil e PRF obtivemos um excelente resultado”.



O grupo, que já atuava há algum tempo na região, segundo o delegado, era o responsável pelo abastecimento de drogas na cidade. Foram apreendidos um Jeep/Renegade, um T. Cross, um Honda/Civic, um caminhão Mercedes Benz/1113 e uma motocicleta.