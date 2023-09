Homem é preso por atear fogo em apartamento na Região Norte de BH

432

O homem sofreu queimaduras na mão e na cabeça (foto: Google Street View)

Um homem de 42 anos foi preso por atear fogo em um prédio no início da manhã deste sábado (2/9) no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem é morador do edifício de dois pavimentos da Rua Coronel Costa Dias, próximo à Estação Floramar, e iniciou o fogo durante um surto.Os outros moradores do imóvel foram acordados pelos policiais e evacuaram o prédio. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros controlaram as chamas e fizeram o rescaldo. O apartamento do suspeito foi destruído pelo fogo.

O homem foi detido pela Polícia Militar e informou que começou as chamas colocando fogo em um colchão. Segundo o relato, ele iniciou o incêndio para tentar se matar, mas saiu de dentro do apartamento por não suportar o calor.

O dono do apartamento foi acionado e contou à polícia que acredita que o inquilino ateou fogo no imóvel por vingança, já que ele solicitou o apartamento de volta há alguns dias.

O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte com queimaduras na mão e na cabeça. Ele foi medicado, liberado e levado para a delegacia.



A Polícia Civil vai investigar o caso. A Defesa Civil municipal foi acionada para verificar a estrutura do prédio.