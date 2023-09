Polícia Civil investiga incêndio em templo umbandista

432

Três pessoas foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com queimaduras graves (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga as causas de um incêndio em um centro religioso de umbanda, em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais. A ocorrência, registrada na madrugada deste sábado (2/9), deixou três pessoas gravemente feridas.As chamas consumiram a residência que fica no Bairro Progresso. Ao menos 12 pessoas ficaram feridas. Três tiveram queimaduras graves e foram transportadas pela aeronave Arcanjo para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.Cinco foram encaminhadas às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, enquanto outras sete foram levadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve ações de combate ao incêndio, apenas socorro às vítimas. Há a suspeita de um problema na rede elétrica durante uma reunião no local, informou a corporação.A polícia investiga o caso e irá confirmar as causas do incêndio.