Preso homem suspeito de vender maconha para menina de 12 anos

Homem de 19 anos é suspeito de vender drogas para adolescente, em Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de vender maconha para uma adolescente de 12 anos, em Itabirinha, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. A tia da menina acionou a polícia, nessa sexta-feira (1/9), depois de vê-la usando drogas na casa da família.Aos militares, a mulher disse que a sobrinha faz uso recorrente de drogas. Desta vez, ela teria comprado um tablete de maconha de um suspeito por R$ 50. A adolescente revelou a localização do traficante à Polícia Militar.Na casa do suspeito, a polícia encontrou outros cinco tabletes de maconha escondidos dentro do fogão. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia por tráfico de drogas e corrupção de menores.