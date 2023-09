Chuva, calor ou ciclone? Veja a previsão para o 7 de setembro em Minas

432

Nuvens de chuva vistas da Praça do Papa, em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/ EM/ D.A Press) O início de semana em Minas Gerais tem sido de chuvas intensas e baixas temperaturas no extremo Sul do estado. Mas a previsão é que o sol e a baixa umidade voltem a partir de quinta-feira (7/9), em pleno feriado.









Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Claudemir Azevedo, o fenômeno já está no Oceano Atlântico Sul, afastado do continente, porém deixou um rastro de destruição. Para os próximos dias, há alerta de declínio de temperatura e chuvas intensas, e ambos atingem partes de Minas.





A previsão é de chuva até amanhã em todas as regiões mineiras, com exceção dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.





O frio será no extremo Sul do estado, onde a temperatura despencará entre 8°C e 10°C.





Em seguida, na quinta-feira (7/9), o tempo volta a esquentar. O céu de Belo Horizonte terá de muitas nuvens, com máxima de 25°C.





No sábado (9/9), a condição de baixa umidade do ar prevalece em todo o estado.

Ciclone extratropical





Ainda segundo o meteorologista do Inmet, o fenômeno meteorológico está sempre associado a uma área de baixa pressão. No Hemisfério Sul, os ciclones provocam condições de vento forte, tempestades, granizo, chuva forte e raios). É comum acontecerem na região Sul do Brasil, além do Uruguai e Argentina.

O frio

A atuação da massa de ar frio está prevista para ser entre hoje e amanhã em toda a região Sul do Brasil, São Paulo, extremo Sul de Minas, Metropolitana do Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul.





Claudemir Azevedo explica que a pressão ao nível médio do mar é a referência para avaliar as pressões atmosféricas. "Ela é no valor de 1012 milibares (mbar- unidade de pressão equivalente a uma milésima parte do bar). Quando há uma massa de ar frio, ela está associada a um sistema de alta pressão. Podemos considerá-la acima de 1020 mbar. Quando ela está abaixo de 1000 mbar, a temperatura aumenta".





Na foto abaixo, é possível conferir as letras H e L, que significam 'high' e 'low' em inglês. Traduzidas, respectivamente, para 'alto' e 'baixo'.





'L' (baixo) e 'H' (alto) representam as zonas de pressão na atmosfera, a partir do nível médio do mar (foto: Reprodução/ Inmet)







Em um dos H, no centro do mapa, há o número 1028 mbar, que representa a massa de ar frio se aproximando do Brasil. Enquanto à direita, o L 997 mbar, mostra o ciclone que passou pelo continente e está no oceano.





"Esses números são atualizados duas vezes por dia, de manhã e à noite, e complementam as previsões diárias", finaliza o meteorologista.