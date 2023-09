Projeto em Nova Lima valoriza áreas da antiga Mina de Morro Velho

432

Mina Morro Velho, desativada há 20 anos, onde será implantado o projeto Nova Vila (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS ) A antiga área industrial da Mina de Morro Velho, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganha um capítulo especial e mais diversificado em sua história, de olho no desenvolvimento. Fechado em 2003, após a exploração de ouro iniciada em 1834, o espaço que foi destaque na economia das Gerais vai sediar o projeto "Nova Vila". O objetivo é valorizar o patrimônio histórico-cultural, incluindo o Museu de Território e dar novo significado à área de mineração, desativada, com 260 mil metros quadrados. Do total, 25% são destinados a corredores ecológicos e áreas de preservação de Mata Atlântica.





Estão previstos, conforme o protocolo de intenções assinado com a presença do vice-governador, Professor Mateus, centros culturais, espaços de convivência, áreas verdes, comércio, serviços, local para prática de esportes, economia criativa, moradias e outros. O "Nova Vila" passou a compor o portfólio de projetos da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Invest Minas).





O investimento privado, da AngloGold Ashanti e Concreto, é de R$ 300 milhões. "Não há dinheiro público envolvido", disse o vice-governador.

Potencial

Durante a solenidade, o vice-governador destacou o potencial do empreendimento para a transformação da vida das pessoas que vivem em Nova Lima e região. “O compromisso da empresa com a construção do Nova Vila é de geração de cerca de 350 empregos temporários diretos e outros 600 indiretos. Além disso, para os três primeiros anos de operação, a expectativa é que mais de 260 postos de trabalho sejam criados permanentemente”, lista.





Já o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga, destacou a relevância do projeto para o estado. “É inegável a importância econômica da mineração para Minas. Assim, o fim de um ciclo de atividade minerária precisa devolver para a população áreas revitalizadas do ponto de vista social e ambiental. Acreditamos que essa iniciativa vai materializar esse compromisso”, diz.





Preservação

Segundo os empreendedores, o "Nova Vila" prevê a revitalização de mais de 19,6 mil metros quadrados de estruturas históricas. Também conjuga a valorização do patrimônio, preservação ambiental e a inovação, com construções criadas para respeitar a história local, e com inspiração no conceito de Museu de Território. Atualmente, o projeto está em processo de licenciamento junto aos órgãos de patrimônio e ambientais e tem sido amplamente apresentado a representantes da sociedade civil, comunidades, associações e instituições.









Leia também: Mina e barragem em Nova Lima recebem novo nome em ação antirracista Na avaliação do diretor de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da AngloGold Ashanti, Othon Maia, o "Nova Vila" é uma iniciativa da empresa para a construção de um legado sustentável e efetivo para a comunidade de Nova Lima. “O 'Nova Vila' representa um exemplo único de fechamento de mina com geração de valores sustentáveis em Minas e no Brasil. Ao mesmo tempo em que permite um novo uso a uma área industrial desativada, oferece lazer, promove o resgate e preservação da memória, valoriza a cultura, e favorece o desenvolvimento socioeconômico”, afirma Maia.





Entre os diferenciais do projeto, estão também o baixo impacto ambiental e a construção de uma nova via de 2 quilômetros de extensão e de uma ciclovia para melhorar a mobilidade urbana na área central de Nova Lima. A partir do "Nova Vila", passará a haver duas alternativas de escoamento da parte baixa da cidade para chegar ao Centro.





“Sabemos da importância que essa área tem para Nova Lima, e por isso apostamos em um projeto que preserve o patrimônio histórico ali localizado, ao mesmo tempo em que ofereça uma solução de mobilidade para o trânsito da área central, e ainda seja uma área de comércio, serviços e usufruto da população. É um projeto desafiador, mas cuidaremos de todos os detalhes para que esse seja um grande ganho para o município”, destacou o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez.





Toda a obra do Nova Vila será feita de forma responsável com o patrimônio, de forma a valorizá-lo ainda mais, como explica o diretor da Concreto, Miguel Safar Filho. "O grande legado deste projeto será a integração desta área, de altíssimo valor histórico para a comunidade novalimense, realizando um resgate da memória e ressignificando seu uso para catalisar ainda mais o desenvolvimento da cidade".









