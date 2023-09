Tranquilidade para mineiros, ciclone do Sul do país não chegará ao estado

432

Ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul já está no oceano (foto: Arquivo EM)

O ciclone extratropical que vem atingindo o Rio Grande do Sul, onde já causou cinco mortes e danos em 21 municípios gaúchos, não vai chegar a Minas Gerais.

É o que diz o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). “Aqui vai ter chuva associada a um avanço da frente fria pelo litoral do sudeste. O ciclone já está no Oceano Atlântico Sul, bem afastado do continente”, afirma.

Segundo Claudemir, a previsão é de chuva para o Sul de Minas, Zona da Mata, Oeste, Campo das Vertentes e Triângulo nesta terça-feira (5/9). A Região Central e Metropolitana têm pancadas de chuva para o final da tarde.

As Regiões Norte e Noroeste terão máximas de 38°C, sem previsão de chuva.



Em Belo Horizonte, a terça-feira (5/9) é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva, raios e ventos, à tarde. De acordo com a Defesa Civil, a mínima na capital foi de 17°C e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Recomendações da Defesa Civil durante a chuva