Forte neblina atinge BH nesta segunda; veja como fica o tempo

Visibilidade ficou bastante afetada e atrapalhou os motorista que saíram de casa na manhã desta segunda-feira (4/9) (foto: Benny Cohen/EM/D.A.Press)

Os moradores de Belo Horizonte flagraram na manhã desta segunda-feira (4/9) uma forte neblina que atingiu as Regiões Oeste e Centro-Sul da capital. Pela fotos, é possível ver que a visibilidade ficou bastante afetada, prejudicando motoristas que passavam pelo Anel Rodoviário, na altura do Olhos D’Água, e para aqueles que estavam saindo de casa no Belvedere e de Nova Lima.

“Tinha muita umidade disponível que condensou e formou a neblina. Isso não é normal, porque as temperaturas estavam elevadas nesta segunda, e as neblinas se formam em condições de mais frio”, afirma Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão meteorológica da Defesa Civil indica que a segunda-feira (4/9) na capital mineira é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Neblina que atingiu BH na manhã desta segunda (foto: Benny Cohen/EM/D.A.Press)

Em Minas, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste e no Sul de Minas devido a instabilidades decorrentes do avanço de um sistema frontal em direção ao Brasil Central. No restante do estado, apenas variação de nebulosidade. As temperaturas permanecem estáveis.

Prédios ficaram encobertos com a neblina em BH (foto: Benny Cohen/EM/D.A.Press)

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Região Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar no estado entre a mínima de 14° e a máxima de 37°C.