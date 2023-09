BH tem alerta de chuva; veja previsão

432

Semana será de chuva isolada em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A)

Previsão do tempo

Se o domingo (3/9) foi de clima quente e ensolarado em Belo Horizonte, a noite chega com alerta de chuva emitido pela Defesa Civil do município. O aviso para a possibilidade de chuva de até 20 mm é válido até as 8h desta segunda-feira (4/9).As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. A temperatura máxima neste domingo foi de 31ºC e a mínima 15,8ºC. A umidade relativa mínima do ar ficou em torno de 35% à tarde.Apesar do baixo volume de chuva, o órgão pede que a população redobre a atenção, evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. semana será de termômetros na casa dos 30ºC e possibilidade de chuva isolada em Belo Horizonte. Na segunda-feira (4/9), o céu fica com muitas nuvens durante todo o dia e há possibilidade de pancadas e chuva isolada. A temperatura fica entre 30ºC e 14ºC.