Hangar do Aeroporto da Pampulha desaba com chuva forte

As operações de pouso e decolagem no Aeroporto da Pampulha seguem normalmente, exceto no pátio norte, local da ocorrência com a estrutura do hangar (foto: Arquivo pessoal) Uma parte do hangar da empresa Chamone Viação Executiva, no Aeroporto da Pampulha, na região Noroeste de Belo Horizonte, desabou na tarde desta terça-feira (5/9), durante fortes chuvas.





Estrutura do hangar antes da queda (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Estrutura de metal do Hangar (foto: Reprodução/Redes Sociais)





As operações de pouso e decolagem no Aeroporto da Pampulha seguem normalmente, exceto no pátio Norte, local da ocorrência com a estrutura do hangar, que está com algumas áreas isoladas.





Hangar caído ao lado de avião (foto: Reprodução/Redes Sociais)