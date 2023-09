O órgão ainda ressaltou para a chance de raios e rajadas de vento que podem chegar até 50 km/h. A reportagem doentrou em contato com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para entender se os estragos causados pelo ciclone no sul do Brasil chegarão à Minas Gerais.

Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, as consequências desse fenômeno meteorológico se darão em uma "chuva associada a um avanço da frente fria pelo litoral do sudeste. O ciclone já está no Oceano Atlântico Sul, bem afastado do continente”.