Guarda municipal de BH tem mal súbito e morre em academia

432

O Samu chegou a ser acionado, mas o guarda municipal morreu ainda dentro da academia (foto: Google Street View)

Um guarda municipal de Belo Horizonte, de 35 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (4/9), em uma academia do bairro Glória, na região Noroeste da capital.

Segundo a nota divulgada pela Guarda Civil Municipal (GCMBH), Diego Luis teve um mal súbito quando fazia musculação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o guarda morreu ainda no local.

Diego era guarda municipal desde 2008 e atuava no patrulhamento preventivo da Inspetoria Regional Oeste. Ainda segundo o comunicado, Diego estava com os exames de saúde em dia e era praticante de esportes.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a academia e com a Polícia Civil sobre o caso.

Segundo caso em uma semana

Na segunda-feira passada (28/8), um homem, de 58 anos, morreu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma caminhada na esteira em uma das academias da rede Contorno do Corpo, na Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com uma nota emitida pela empresa, uma equipe do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada de forma imediata, e socorristas acudiram o homem.

A academia tem um desfibrilador automático externo, aparelho que serve para reverter o quadro de parada cardiorrespiratória, e que foi usado no cliente na ocasião. O homem estava matriculado na instituição desde o dia 29 de julho deste ano, quando preencheu um questionário de prontidão para atividade física.