Homem é morto a tiros depois de brigar com família da namorada

432

Perícia não conseguiu constatar a quantidade de disparos, apenas que o homem foi atingido na cabeça, tórax e braço direito (foto: Reprodução)

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros nessa segunda-feira (4/9), no bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte. A suspeita é de que a motivação do crime seja uma briga que começou durante o fim de semana, no sítio da família da namorada da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito do crime é cunhado da vítima, também de 27 anos. Eles estavam no sítio, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, quando houve uma discussão entre o homem e o cunhado.

Segundo testemunhas, durante a briga, a vítima ainda danificou o carro do cunhado, um Fiat Siena preto, e agrediu a sogra e uma terceira pessoa.

Depois da discussão, o homem saiu do sítio e foi até a casa da namorada, já em Belo Horizonte. Ele arrombou a porta, quebrou duas televisões e fugiu logo depois.

Na tarde de ontem, a vítima recebeu uma mensagem para ir buscar os pertences dele na casa da namorada. Próximo à casa, ele foi surpreendido pela chegada de um veículo Fiat Siena, semelhante ao do cunhado. Um homem desembarcou e atirou contra a vítima.

A perícia da Polícia Civil não conseguiu constatar a quantidade de disparos, apenas que o homem foi atingido na cabeça, tórax e braço direito. Na cena do crime, mais de 10 munições calibre 9mm foram recolhidas.

Até o final da ocorrência, ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.