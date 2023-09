Shoppings, comércio e bancos: veja os horários de funcionamento no feriado

432

O Minas Shopping funciona das 14h às 20h (foto: Reprodução/ Fabio Ortolan) O feriado de 7 de setembro está próximo e o comércio de Belo Horizonte terá horário de funcionamento diferenciado. Além das lojas, agências bancárias e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também sofrerão alterações.









Nos shoppings do Grupo Multiplan (BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi), as lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, as praças de alimentação das 10h às 22h, enquanto os cinemas vão funcionar conforme a programação dos filmes em cartaz.





O Minas Shopping também funciona das 14h às 20h. As operações de alimentação e lazer vão funcionar das 11h às 22h.





Bancos e INSS manterão as agências fechadas em todo o país. Os bancos voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (8/9), mas as agências da Previdência poderão estar fechadas, caso seja decretado ponto facultativo pelo governo federal. Os atendimentos a distância por internet e telefone, porém, estarão em funcionamento. No caso dos bancos, esse atendimento inclui agências pela internet, caixas eletrônicos e banco por telefone.

No caso do INSS, o segurado pode realizar serviços pelo aplicativo ou site Meu INSS, além de contar com a Central Telefônica 135. No feriado, no entanto, o atendimento telefônico será por meio de robôs. (com Folhapress).