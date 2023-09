Batida entre duas carretas e um carro deixa feridos na BR-381

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e o Samu foram acionados (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Uma batida entre vários veículos deixou duas pessoas feridas na BR-381, altura do km 430, saída para o Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (5/9). As informações são do Corpo de Bombeiros (CBMMG).