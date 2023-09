Briga de família termina com homem morto a facadas no interior de Minas

Local onde crime foi registrado (foto: Google Street View) Um homem de 50 anos foi assassinado a facadas na tarde dessa segunda-feira (4/9), em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. O enteado, de 17 anos, confessou o crime e foi apreendido pela Polícia Militar (PMMG).

Na tarde dessa segunda, a mãe disse aos filhos que iria se separar do homem e que os três viveriam juntos. Assim que soube, o padrasto saiu de casa e disse que iria comprar cerveja.

Nesse momento, o enteado começou a ferver água em uma leiteira. Quando o padrasto chegou em casa, ele pegou o objeto para jogar a água quente na vítima. A mãe do adolescente viu a cena e entrou na frente do homem. Ela foi atingida no rosto e no ombro, tendo queimaduras de segundo grau.

Por causa da lesão, ela correu para o banheiro e se trancou junto com a filha. O adolescente, então, sacou um canivete e começou a brigar com o padrasto, o atingindo diversas vezes. O homem tentou fugir, mas não conseguiu. Ele morreu no local.

Ao chegar ao local, os policiais ouviram a versão da mãe e do adolescente, que confessou o crime. Por isso ele foi apreendido e levado para a delegacia.