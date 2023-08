Homem é encontrado morto a facadas após comprar celular usado

432

Faca e celular foram encontrados com suspeito (foto: Divulgação/Polícia Militar) Um homem de 46 anos foi encontrado morto a facadas dentro da própria casa, na cidade de Veríssimo, localizada no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu no domingo, informou a Polícia Militar.

As investigações apontam que ele teria negociado a compra de um celular usado. Horas depois, a vítima teria sido morta na casa onde morava, na Rua Padre Davi, no centro da cidade.

Familiares foram à casa do homem e encontraram a porta de acesso trancada, o que não era costume da vítima. No boletim de ocorrência, os parentes contam que ele fazia uso de bebidas alcóolicas, entrava em sono profundo e deixava a casa aberta e as luzes acesas.

A filha da vítima informou que ele estaria em um bar nas proximidades onde o homem teria negociado o celular, por cerca de R$ 200. Três suspeitos de envolvimento no crime foram presos. Ao serem questionados, eles entraram em contradição.

Os militares conseguiram imagens de câmeras de segurança que flagraram o suspeito caminhando durante a madrugada em direção à casa da vítima e, minutos depois, retornando com uma faca nas mãos, e também o aparelho celular roubado.

Após verificação, familiares informaram à polícia que os suspeitos também levaram a quantia de R$ 500 da vítima.

A Polícia Civil fez os trabalhos da perícia e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) em Uberaba.