Menina de 11 anos conta que foi estuprada em troca de R$ 40

A criança preferiu não contar à PM de Uberaba quem é o suspeito do estupro (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uma menina, de 11 anos, deu entrada no Hospital da Criança de Uberaba (Triângulo Mineiro), na noite desse domingo (6/8), quando relatou ter sido vítima de estupro. Ela preferiu não relatar o nome do suspeito ao boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), mas disse que recebeu R$ 40 em troca dos supostos abusos sexuais.



Médica plantonista declarou para o registro policial que a criança contou que foi abusada sexualmente cerca de 2 horas antes de ser atendida por ela.

Suspeito de abusar de sobrinhas e afilhada é preso em Sabará Em seguida, a vítima foi transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde, ainda conforme o registro policial, não foi constatado pela equipe médica ginecológica o rompimento do hímen, mas sim vermelhidão e inchaço nas partes íntimas. No local foi colhido material genético para exames complementares. Em seguida, a vítima foi transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde, ainda conforme o registro policial, não foi constatado pela equipe médica ginecológica o rompimento do hímen, mas sim vermelhidão e inchaço nas partes íntimas. No local foi colhido material genético para exames complementares.



Também consta do boletim de ocorrência que foram constatados alguns hematomas pelo corpo da menina.

Relato da bisavó



A bisavó da criança afirmou para a PM de Uberaba que no dia do suposto crime, a bisneta recebeu visitas de seu filho e sobrinho com as esposas e que saíram todos juntos até uma sorveteria.



O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).



O Conselho Tutelar também acompanha o caso e deve acionar o Ministério Público e a Vara da Infância e Juventude.