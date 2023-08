Mulher é encontrada morta em piscina de clube de Sete Lagoas

432

Vítima apresentava sinais de embriaguez e teria caminhado próximo da piscina (foto: Reprodução/Pixabay) Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta na piscina de um clube em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. O caso aconteceu na noite de sábado (5/8), informou a Polícia Civil, que realizou a perícia no local.

O SAMU foi acionado, e mesmo com as tentativas de reanimação, a vítima faleceu no local.

De acordo com testemunhas, Suely apresentava sinais de embriaguez e teria caminhado próximo da piscina. A informação foi confirmada pela polícia, que teve acesso à imagens de câmeras de segurança.

O clube emitiu uma nota de luto e não funcionou nesse domingo (6/8).