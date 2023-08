PBH publica edital para elaborar projeto de demolição no Edifício Sulacap

432

Imóveis do edifício serão demolidos para fazer restituição da Praça da Independência, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e dos Tamoios (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) publicou edital para contratar empresa responsável por elaborar o projeto de demolição dos imóveis anexos do Edifício Novo Sul América, popularmente conhecido como Edifício Sulacap, localizados na Avenida Afonso Pena, 961, no Centro de BH. No local será construída uma praça.









O recebimento das propostas será exclusivamente por meio eletrônico e pode ser feito até

às 08h59 de 16 de agosto de 2023. Os lances podem ser dados das 9h às 15h de 16 de agosto.





‘Centro de Todo Mundo’





A desapropriação dos imóveis foi anunciada pela PBH em março e faz parte do programa ‘Centro de Todo Mundo’. A medida tem como objetivo a valorização do patrimônio histórico e cultural, e a restituição da Praça da Independência, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e dos Tamoios.





Segundo a PBH, o programa pretende revitalizar a Região Central da capital, aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer, além de melhorar as opções de mobilidade, cultura, desenvolvimento e segurança em Belo Horizonte.





Revitalização





Marcados pela arquitetura da primeira metade do século XX, os edifícios Sulacap e Sulamérica - localizados no quarteirão formado pela Avenida Afonso Pena, Rua da Bahia e Rua dos Tamóios - abrigavam a Praça da Independência no vão entre os prédios, que dava visão para o Viaduto Santa Tereza.

Com a construção do anexo, em 1970, com autorização da Câmara Municipal de BH, a fachada das duas edificações e a praça ficaram completamente desfiguradas. As torres do Sulacap e do Sulamérica, cada uma com 15 andares, foram erguidas em substituição ao Edifício Sudameris, que abrigava a sede dos Correios, transferida para o prédio ao lado da PBH. O projeto é de autoria do arquiteto italiano Roberto Capello.





Segundo o documento, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na sexta-feira (4/8), o valor estimado da contratação é de R$ 114.020,31.