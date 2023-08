Morador agride porteiro em discussão por convidado urinar em prédio de BH

432

Discussão aconteceu em condomínio da rua Carmelita Prates da Silva, no Bairro Salgado Filho, em BH (foto: Google Street View)

Uma confraternização no salão de festas de um prédio do Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte, terminou em discussão e agressão entre um morador e o porteiro nesse domingo (6/8).

Segundo o boletim de ocorrência, o porteiro, de 42 anos, flagrou um convidado da festa urinando em uma área comum do prédio. O porteiro, então, foi questionar o morador do condomínio, responsável pela festa.

O morador, de 43 anos, não gostou da cobrança e foi atrás do porteiro, que estava na guarita do prédio. Ele chegou a tentar abrir a porta, que estava fechada, e continuou a briga pela janela.

Para a polícia, o porteiro contou que o suspeito deu um tapa no rosto dele e disse que “ia mandar ele embora, que ele paga o salário dele e que tinha as costas largas”. Quando a vítima pegou o celular para ligar para a PM, o morador se afastou.

Duas testemunhas confirmaram a versão do porteiro. O morador contou à polícia que ficou nervoso com a abordagem do porteiro, que apenas apontou o dedo para ele, com que não tem relação amigável.

A Polícia Militar teve acesso às imagens de câmera de segurança que confirmaram a agressão sofrida pelo porteiro.

O morador do condomínio assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal.