Denúncia de briga de casal faz polícia encontrar estufa de maconha

Polícia Militar foi até a casa do suspeito depois de receber denúncia anônima informando sobre uma briga de casal (foto: Reprodução)

Uma denúncia anônima sobre uma briga de casal terminou com a Polícia Militar encontrando uma estufa de cultivo de maconha, no Bairro Granja São João, em Betim, na Grande BH, na madrugada desta quinta-feira (3/8).

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram até uma casa para apurar a denúncia e foram recebidos por um homem, de 33 anos, que estava agitado e com sintomas de embriaguez.

O suspeito informou que estava discutindo com a mulher e que ela chegou a agredi-lo e quebrou alguns móveis da casa. Ele disse ainda que estava fumando maconha e mostrou uma porção que estava na mesa para consumo próprio.

O homem liberou a entrada dos militares no imóvel, que sentiram um forte cheiro da droga na residência. De acordo com a PM, ao verificarem o local, encontraram um laboratório de drogas em um quarto no quintal.

Foram apreendidos 40 pés de maconha, nove barras prensadas, 17 porções da droga, duas balanças de precisão, mais de R$ 2 mil em dinheiro, cinco celulares e cadernos de anotações.

Um homem foi preso. A Polícia Civil foi acionada.