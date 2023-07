Jovem é morto com tiros na cabeça por briga no tráfico de drogas

432

Homem foi assassinado com vários disparos na cabeça. Perícia recolheu 48 cápsulas de munições no local do crime (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um jovem, de 18 anos, foi morto com tiros na cabeça e outras duas pessoas, de 39 e 47 anos, ficaram feridas na noite dessa terça-feira (25/7), na Vila Barraginha, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi motivado por um desentendimento no comércio de drogas na região. Populares informaram que o suspeito trabalhava com o jovem que foi morto há três meses, mas saiu do beco de fumo depois de provocar um prejuízo de R$ 30 mil para os traficantes.

Recentemente, a vítima, que tinha três passagens pela polícia por tráfico, chamou o suspeito para trabalhar no beco novamente.

O suspeito aceitou a proposta, mas percebeu uma movimentação estranha. Então, na noite de ontem, ele e outros dois colegas marcaram um encontro com a vítima e atiraram.

O jovem morreu com tiros na cabeça. Uma mulher, de 47 anos, que passava no local para ir trabalhar, foi baleada na perna direita e socorrida em um hospital particular. Um homem, de 39, foi baleado no abdômen e está internado no Hospital Municipal de Contagem.

A perícia recolheu ao menos 48 cartuchos deflagrados no local do crime. Uma mochila preta, onde foram encontradas anotações do tráfico de drogas e objetos pessoais do morto, além de R$ 245, em dinheiro foi apreendida.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.