Homem é morto com seis tiros em Betim

432

Polícia Militar encontrou vítima, de 22 anos, caída na rua, já sem vida (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 22 anos, foi morto com seis disparos de arma de fogo nessa terça-feira (25/7), no bairro Várzea das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que moradores escutaram os barulhos de tiro. Quando os agentes chegaram ao endereço da ocorrência, o homem já estava sem vida.

Uma testemunha contou aos militares que estava em casa quando escutou os disparos. Ela saiu de casa e viu a vítima caída ao solo, mas não visualizou nenhum suspeito.

O homem foi morto com três tiros no rosto, um no ombro esquerdo, um no ombro direito e um no abdome.

A perícia foi acionada e o corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML).

A autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas. A ocorrência foi passada para a Polícia Civil, que investiga o caso.