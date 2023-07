'Talarico': homem é morto em casa por suspeita de traição

Assassinato tem relação com suposta relação extraconjugal da vítima

“Talarico filha da ****”, relatou a mulher ter ouvido, em conversa com os policiais militares. Ao deixar o quarto, viu o marido correndo pela casa, com um homem atrás, armado. Esse homem ordenou que ela e a filha se escondessem no banheiro para não se machucarem.

Enquanto estavam escondidas, elas ouviram barulho de tiros e a vítima agonizando. Ao saírem, chamaram o SAMU e a Polícia Militar. Quando os médicos chegaram, confirmaram a morte do homem.

No relato da mulher para os policiais, ela disse que suspeitava que o marido tinha relações extraconjugais, e que há poucos dias ouviu alguém chamando ele de “talarico” ao telefone. A suspeita é que o assassino seja esposo de alguma amante da vítima.

A Polícia Militar recolheu algumas imagens de câmeras de segurança, que foram repassadas para a Polícia Civil. Até agora, nenhum suspeito foi identificado, ou preso.