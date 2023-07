Pista molhada: motorista perde controle, bate e deixa dois mortos

Segundo a PMR, a pista estava molhada na hora do acidente. Ao perder o controle, o carro bateu de frente com um caminhão, que vinha em sentido contrário. As vítimas morreram no local.

De acordo com a apuração do jornal Estado de Minas, as vítimas não eram parentes. Após o acidente, a pista foi interditada e a mulher que estava no carro foi socorrida e levada para um hospital de Belo Horizonte. A reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dela.

No caminhão estavam o motorista e uma passageira, que não se feriram. Por causa do acidente, foi necessário jogar serragem na pista para melhorar o tráfego no local.