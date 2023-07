Lanterneiro é morto dentro da oficina um dia depois de brigar no trânsito

Um homem de 59 anos foi executado a tiros dentro da oficina de lanternagem em que trabalhava, em Paracatu, no Noroeste de Minas. Ele morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, o assassinato ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (24/7). Horas antes, na madrugada, a vítima havia se envolvido em um acidente de trânsito no centro da cidade. O acidente se tornou uma grande discussão, com pedestres intervindo para evitar uma briga maior.