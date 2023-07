PM é preso por suposto estupro da filha e de mais quatro crianças

432

PM foi preso na sede da 9ª Região de Segurança Pública em Uberlândia (foto: Reprodução/Google Street View) Um policial militar lotado em Uberlândia está preso sob a acusação de ter estuprado sua filha e outras quatro amigas da menina, todas com idades abaixo de 14 anos à época em que os crimes teriam sido cometidos. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher na cidade do Triângulo Mineiro.



A acusação mais recente é da mãe da filha do policial. Ela relatou que a vítima a contou sobre o abuso sexual por parte do pai. A criança contou que teria ido dormir com sua avó, mas acordou com o pai na cama e que, durante a noite, sentiu ele tirando o cobertor e abaixando sua calcinha. A filha teria sido tocada pelo pai e sentia dores na região íntima.

A menina, inclusive, já é atentida no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Há, contudo, um relato de caso mais antigo. O PM é acusado de, em 2018, ter estuprado a filha de um vizinho da época, no bairro Monte Hebron. O caso veio à tona em conversa entre a vítima e seu pai, que tentava entender os motivos que levaram a menina a cortava os próprios braços.

A Polícia Civil confirmou a prisão e em nota, a Polícia Militar salientou que o todo o trâmite foi acompanhado e que cooperou com os trabalhos realizados pelos policiais civis. A Corregedoria da PM mineira está acompanhando todo o caso.