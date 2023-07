Tiroteio no Fórum de Divinópolis deixa dois feridos

432

42 cápsulas 9 milímetros foram colhidas pela perícia na porta do Fórum de Divinópolis (foto: Amanda Quintiliano) Um tiroteio na porta do Fórum de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, deixou duas pessoas feridas nesta terça-feira (25/7). Mais de 40 tiros foram disparados contra as vítimas. Uma delas chegava para participar de uma audiência de justificação.



As vítimas, que ainda estavam dentro de outro carro, foram atingidas de raspão e conseguiram fugir. Elas deram entrada em um hospital particular e foram transferidas para a sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Um dos tiros acertou uma das vítimas na cabeça e o outro na mão, segundo as primeiras informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PMMG). Ambas passam bem. A equipe da polícia está na unidade hospitalar para colher mais informações.



A perícia recolheu 42 cápsulas calibre nove milímetros no local do crime.



Vítimas



Uma das vítimas é um homem que iria participar de uma audiência de justificação. “É um egresso do sistema prisional, já tem algumas passagens por alguns crimes. Ele não foi encontrado pela fiscalização para ver se estava trabalhando. O juiz da execução é informado, e ele tem que fazer essa intimação para ele se explicar”, explicou o delegado Marcelo Nunes.



O homem tem passagens policiais por tráfico de drogas e também é investigado por suspeita de homicídio. Já a outra pessoa baleada ainda será identificada. “Nossa equipe está no hospital para tentar puxar a ficha dele”, completa o delegado.



Suspeitos



Uma das hipóteses é de que os suspeitos sejam conhecidos das vítimas. Os trabalhos de investigação continuam para tentar identificá-los. Imagens de câmeras de segurança da região e do próprio fórum serão colhidas.





Testemunha



O tiroteio assustou quem estava no local. “Quando cheguei na janela vi que tinham três pessoas de capuz atirando no outro carro, que subiu o canteiro para tentar fugir. Assustou todo mundo, pois ninguém estava esperando isso acontecer aqui no local”, contou o comerciante Robson Ferreira. Ele estava no quarto andar do Fórum quando o crime aconteceu.