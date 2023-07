Motorista de caminhão é preso com 368 quilos de maconha

432

Droga apreendida e motorista do caminhão foram levados para Polícia Judiciária em Cambuí (foto: PRF/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira (25/7), na BR-381, em Cambuí, na Região Sul de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito dirigia um caminhão que foi flagrado fazendo uma manobra de ultrapassagem arriscada na altura do km 888 da rodovia.

Os agentes deram ordem de parada ao motorista. Durante fiscalização no interior do semirreboque do veículo, a PRF localizou 368 quilos de maconha dentro de caixas de papelão.

A polícia estima que a droga apreendida está avaliada em mais de R$ 740 mil.

Diante do fato, o motorista foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para Polícia Judiciária em Cambuí.