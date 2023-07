Dívida com o tráfico de drogas pode ser motivação de assassinato em BH

432

Polícia Civil tenta identificar matadores de homem no Bairro São Francisco das Chagas (foto: PCMG)

Uma dívida com o tráfico de drogas pode ter sido a causa do assassinato de R. M. L., de 26 anos, na noite deste sábado (22/7), ocorrido na Travessa Frei Mariano, 100, Bairro São Francisco das Chagas, zona noroeste de Belo Horizonte.



Segundo testemunhas, dois homens que estavam numa motocicleta se aproximaram da vítima e o garupeiro efetuou disparos em direção dela, que foi atingida no peito e na cabeça, tombando.

Os policiais militares que estiveram no local entraram em contato com a mãe da vítima, que contou que ele tinha problemas com drogas. Estaria devendo a traficantes da Vila Pinho, onde esta chegou a viver com o pai.

A mulher contou que ela havia se separado do marido há três anos e que o filho optou por morar com o pai, na Vila Pinho. No entanto, há pouco mais de um mês, por conta dessa dívida, ele se mudou para próximo dela, que alugou uma casa para o filho, que segundo disse, era trabalhador.

Os atiradores não foram identificados. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Homicídios, que atende à região noroeste da capital.