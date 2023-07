Presos no Rio de Janeiro envolvidos em assassinato em Muriaé

432

Prisões aconteceram a partir do empenho dos policiais de Muriaé com a colaboração da Polícia Civil fluminense (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, em ação conjunta com a Polícia Civil fluminense, no Morro da Pavuna, no Rio de Janeiro, dois suspeitos, de 22 e 24 anos, envolvidos no homicídio cometido em maio deste ano no centro de Muriaé, na Zona da Mata. A vítima tinha 41 anos.

As prisões ocorreram dentro da Operação Mateus 26, que apontou que um dos suspeitos, de 24, foi o mandante do crime. Durante as investigações, que tiveram trocas constantes de informações entre as polícias dos dois estados, os suspeitos foram rastreados e localizados. Eles tentaram fugir, mas acabaram presos.

O crime ocorreu em 4 de maio deste ano. Em junho, um dos envolvidos, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil, que permaneceu em diligência para localizar os demais investigados.

A motivação para o crime, segundo informações da Polícia Civil foi a disputa de território para o tráfico de drogas e brigas em uma organização criminosa instalada em Muriaé.

O homem de 24 anos preso nesta sexta-feira tinha outros dois mandados de prisão preventiva por diferentes crimes, enquanto o suspeito de 22, também tinha encontrava mandado de prisão em aberto, por condenação.