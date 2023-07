Homem com tornozeleira rouba passageira em ônibus e é preso em seguida

Um homem com uma tornozeleira eletrônica realizou um assalto a um ônibus na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (25/7). O suspeito foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal, que realizava um patrulhamento preventivo no local.

O homem acusado de cometer o crime estava com uma réplica de uma pistola e com o celular roubado, que foi devolvido à vítima

O assalto ocorreu no interior do ônibus 624 (Estação Venda Nova/Maria Helena), e o homem levou apenas um telefone celular. De acordo com quem acionou os agentes da guarda, o assaltante estava armado.