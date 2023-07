Homem é morto ao negar comprar drogas para a ex-companheira

Mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante e contou versão contrária a da vítima (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) Um homem de 41 anos foi esfaqueado após se negar a comprar drogas para a ex-companheira, na madrugada deste domingo (30/7). O crime aconteceu no Bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A vítima chegou a ser resgatada com vida, mas morreu.

A mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante. À Polícia Militar, ela relatou que tinha ido a um bar e, quando voltou para casa, a vítima tinha jogado as roupas dela no chão sujo de lama. Com isso, os dois teriam começado a discutir.









Já na versão da vítima, dada aos militares antes do assassinato, a mulher teria pegado a faca após o homem se negar a dar-lhe dinheiro para comprar pedras de crack.





Conforme o boletim de ocorrência, a mulher não estava no local do crime, mas foi encontrada em um bairro vizinho. Ela foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil.