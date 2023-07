Batida frontal deixa três pessoas mortas na BR-354, em Arcos

432

Batida frontal deixou três pessoas mortas (foto: PMMG/Divulgação) Três pessoas morreram após um Fiat Uno e um VW Gol se chocarem de frente na altura do KM 477 da BR-354, em Arcos, na região Centro-Oeste de Minas, na madrugada deste domingo (30).





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h da manhã. Os militares precisaram retirar os corpos das vítimas que estavam presos as ferragens.



Uma quarta pessoa ficou ferida e foi socorrida para um hospital da cidade por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).