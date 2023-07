Homem mata ex-mulher a tiros em Montes Claros por não aceitar separação

432

Crime ocorreu no Bairro Santos, em Montes Claros, no Norte de Minas (foto: Redes sociais/Divulgação)

Uma mulher, de 42 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, que não teria aceitado o fim do relacionamento, na manhã deste domingo (30/7), no Bairro Santos Reis, em Montes Claros, no Norte de Minas. Logo em seguida, o autor atentou contra a vida, com um disparo na cabeça.