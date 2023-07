Massa de ar polar chega a BH, que terá baixas temperaturas até quinta

432

BH terá baixas temperaturas até a próxima quinta-feira (3/8) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Defesa Civil faz algumas recomendações para enfrentar os dias frios:

Hidrate-se muito bem

Mantenha-se agasalhado

Evite banhos com a água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele e, se necessário, use o hidratante corporal

Realize atividades físicas utilizando agasalho

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar a propagação de doenças típicas desta época do ano

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios

Belo Horizonte começa o domingo (30/7) com baixas temperaturas, um cenário que pode seguir até a manhã da próxima quinta-feira (3/8), conforme alerta da Defesa Civil. O órgão comunica que o frio é consequência da ação de uma massa de ar polar que chega à cidade.Nos próximos dias, a temperatura na capital deve variar em torno de 12ºC, de madrugada e ao amanhecer.Neste domingo, os termômetros em BH alcançaram a mínima de 13,9ºC, com sensação térmica - 1,7ºC, o que pôde ser percebido na estação do Cercadinho, no Buritis, um dos pontos mais altos da cidade.