Homem é preso por roubar carga de cigarros de caminhão em BH

Um homem, de 28 anos, foi preso na tarde deste sábado (29/7) no Anel Rodoviário, próximo ao Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, por roubar uma carga de cigarros de um caminhão.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem estava armado e rendeu o motorista do veículo no Bairro Buritis. Ele colocou a carga de cigarros em uma Fiorino e tentou fugir pelo Anel Rodoviário.