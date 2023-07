MG: militar de 19 anos morre em acidente, e carro se parte ao meio

432

Motorista bateu em dois postes, e o carro se partiu (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Um militar do exército, de 19 anos, morreu na madrugada deste sábado (29/7), por volta das 4h, ao bater o carro em dois postes na Avenida Theodoreto Veloso de Carvalho, em Araguari, no Triângulo Mineiro.









Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu no local do acidente. Com o impacto da batida, o motorista ficou preso às ferragens.





"Foi necessário o apoio da Cemig, pois havia fios de alta tensão sobre o carro. Após o corte da energia, peritos da Polícia Civil analisaram a cena, e, só depois de todo esse procedimento, foi feito o desencarceramento do corpo, transportado pela funerária até o IML de Araguari", informou a corporação.

Membros da Política Militar (PM), do Exército Brasileiro e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram e prestaram assistência no local. Não houve outras vítimas envolvidas no acidente. Até o momento, a causa do incidente não foi esclarecida.