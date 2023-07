BR-381: Motorista de caminhão tem a perna amputada em acidente

432

Vítima precisou ser intubada (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h31 da manhã deste sábado (29/7) para atender uma ocorrência na BR-381, em Capitão Eduardo, bairro de Belo Horizonte, onde aconteceu um acidente grave. A colisão entre um caminhão baú e a traseira de outro caminhão, que ocorreu em frente ao posto Beija Flor, deixou um ferido.O motorista do caminhão baú ficou preso às ferragens e os bombeiros tiveram que utilizar ferramentas hidráulicas para retirá-lo. O homem de 60 anos perdeu a consciência durante o atendimento e foi necessário realizar a intubação, o que foi feito pela equipe do SAMU. Além de escoriações, ele teve parte da perna amputada.O outro motorista não se feriu.Há vazamento de óleo na pista, e os militares trabalham para aplicar serragem no local, a fim de eliminar o risco de novos acidentes.