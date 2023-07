Mineiro que seria a pessoa mais velha do mundo morre aos 127 anos

432

Vida simples do interior seria a receita para José Paulino Gomes ir tão longe (foto: Arquivo Pessoal)

Um homem que seria a pessoa mais velha do mundo morreu nesta sexta-feira (28/7) na cidade de Pedra Bonita, na Zona da Mata mineira. José Paulino Gomes teria 127 anos. A suposição se dá pelo fato de que, antigamente, muitos nascimentos eram registrados depois que a pessoa estava mais crescida. A certidão de casamento datada de 1917, que consta no único cartório da cidade, dá conta de que ele teria vindo ao mundo em 4 de agosto de 1895.O documento mostra que ele se casou com 22 anos, o que corrobora o fato de ter nascido antes de 1900, já que não era praxe que homens com 17 anos firmassem matrimônio. José Paulino estava a uma semana de celebrar o aniversário de possíveis 128 anos, e passa na frente da recordista mundial, a espanhola Maria Branyas Morera, que figura no Guinness World Records como tendo alcançado 115 anos.Os documentos de José Paulino continham divergências, e por isso os familiares recorreram ao cartório local para atestar sua idade correta. No município, há diversos casos de pessoas com equívocos nos registros. Uma das netas do idoso fala sobre uma senhora, de 98 anos, que conhecia José Paulino já um rapaz, o que reforça que, pelo menos mais de 100 anos, realmente ele tinha.A receita da longevidade seria a vida tranquila e saudável na roça. Ele residia em Córrego do Café, na área rural de Pedra Bonita, e era amansador de animais. Criava porco e galinha. Humilde e de vida simples, não gostava de nada que fosse industrializado, apenas produtos naturais, encontrados no interior.Parou de andar a cavalo apenas há quatro anos. Há um mês estava acamado e faleceu por falência múltipla de órgãos, possivelmente consequência mesmo do avançar da idade. Viúvo, deixa uma família numerosa. Os sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos terão muitas de suas histórias para contar.