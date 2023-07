Férias em BH: confira atividades para criançada neste fim de semana

432

Neste fim de semana há diversas opções de esporte, lazer e cinema para toda a família fechar o recesso de julho com chave de ouro (foto: Marcelo Martins / PBH / Reprodução) As férias escolares estão acabando, mas ainda dá tempo da criançada curtir mais um pouquinho. Neste fim de semana haverá diversas opções de esporte, lazer e cinema para toda a família fechar o recesso de julho com chave de ouro. Confira uma lista com atividades para todas as idades.

'BH em Férias'

Promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o “BH em Férias” oferece uma série de atividades ao ar livre. A iniciativa visa democratizar o acesso ao esporte e estimular o lazer ativo de toda a família. As atividades acontecem das 10h às 16h.





Já na Praça da Via Expressa, na Rua Juscelino Kubtscheck, no Bairro Coração Eucarístico, vai ter oficina esportiva de patins, skate, slackline, além do desafio ninja. Na Praça Santuário São Geraldo, no Bairro São Geraldo, terá oficina esportiva de basquete, breakdance e circuito infantil com espuma para atividades motoras.





No domingo (30/7), o “Evento Recreativo de Inverno” volta ao Parque Ecológico da Pampulha. Já as oficinas esportivas de patins, skate, slackline, além do desafio ninja acontecerão na Praça João Alves, na Avenida Vilarinho, 5.421, Bairro Mantiqueira. E as oficinas esportivas de basquete, breakdance e circuito infantil com espuma para atividades motoras serão na Praça do Cardoso, na Vila Marçola.

'A Rua é Nossa'

O programa “A Rua é Nossa”, também da PBH, está em sete regionais da capital mineira - Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Pampulha, Leste, Norte e Nordeste. Em todos os domingos são ofertados jogos, oficinas recreativas e circenses e atividades de resgate às brincadeiras tradicionais, como amarelinha, bambolê, pula-cordas, mesa de totó e cama elástica. Também são disponibilizados diversos equipamentos para a prática de esportes urbanos, como skate e slackline, e esportes de quadra como vôlei, futebol e basquete.





Confira abaixo a programação deste domingo (30/7):





Unidade Savassi - Praça Diogo de Vasconcellos

9h às 10h30 - Aula de yoga ao ar livre realizada pelo grupo Yoga no Asfalto.

9h às 13h00 - Oficina de esportes de quadra - Oferta de equipamentos para práticas esportivas que promovam a vivência dos esportes de quadra em espaços abertos, como vôlei, futebol e basquete.





Unidade Grajaú - Avenida Silva Lobo

9h às 13h00 - Oficina de esportes urbanos - Oferta de equipamentos para práticas esportivas que promovam a vivência dos esportes urbanos em espaços abertos, como skate e slackline.





Unidade Pampulha - Avenida Guarapari

9h às 13h00 - Oficina de circo - Atividade para vivência e experimentação de técnicas e movimentos circenses.





Unidade Lagoinha – Rua Araribá

9h às 13h00 - Oficina de esportes de quadra - Oferta de equipamentos para práticas esportivas que promovam a vivência dos esportes de quadra em espaços abertos, como vôlei, futebol e basquete.





Unidade Sagrada Família - Avenida Petrolina

9h às 13h - Oficina de jogos e brincadeiras - Atividade de resgate às brincadeiras tradicionais, como amarelinha, bambolê, pula-cordas, mesa de totó e cama elástica.





Unidade Guarani - Avenida Saramenha

9h às 13h - Oficina de jogos e brincadeiras - Atividade de resgate às brincadeiras tradicionais, como amarelinha, bambolê, pula-cordas, mesa de totó e cama elástica.

Oficina de circo - Atividade para vivência e experimentação de técnicas e movimentos circenses.





Unidade Fernão Dias - Avenida Joaquim José Diniz

9h às 13h00 - Oficina de jogos e brincadeiras - Atividade de resgate às brincadeiras tradicionais, como amarelinha, bambolê, pula-cordas, mesa de totó e cama elástica.





Sétima arte





Neste sábado e domingo acontece também a 3ª edição Mostra Mais que Amigos, no Cine Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte. Serão apresentados dez filmes, sendo seis de cineastas mineiros e quatro de estudantes de cinema de faculdades da capital. A entrada é franca, e os ingressos podem ser retirados no site do Sympla.





As sessões começam às 19h; ao fim das exibições, os cineastas e organizadores se encontram com os espectadores para uma roda de conversa.