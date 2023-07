Casal termina, homem foge, e ex é presa por extorquir e perseguir pais dele

432

Nesta sexta-feira, a mulher exigiu dinheiro dos idosos, sob pena de invadir a casa deles, informou a Polícia Civil (foto: PCMG/Divulgação) Uma mulher de 33 anos, suspeita de cometer os crimes de extorsão e perseguição contra um casal de idosos, de 70 e 78 anos, foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (28/7), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas são pais do ex-companheiro dela.

Nesta sexta-feira, a mulher teria exigido dinheiro dos idosos, sob pena de invadir a casa deles. “Para gerar pânico no casal, a suspeita afirmava ser traficante de drogas. Com a ajuda de parentes, as vítimas solicitaram apoio na 2ª Delegacia em Sabará, e os investigadores localizaram e capturaram a investigada”, explica a polícia.

Após os procedimentos de polícia judiciária, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.