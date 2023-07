Impasse: manifestantes decidem continuar em ocupação no Centro de BH

432

Reunião com a Prefeitura de Belo Horizonte definiu rumos da ocupação





Os representantes do movimento não aceitaram a proposta do Senac de pagar aluguel social e dar cestas básicas para as famílias. Diante do impasse, a entidade vai recorrer à justiça para pedir a reintegração de posse do imóvel, que segundo o MLB estaria abandonado há quase dez anos.





O movimento reivindica o direito à moradia e o cumprimento da função social de imóveis que estão sem utilidade na capital. Só em Belo Horizonte, segundo o MLB, existem mais 107 mil imóveis vazios, enquanto quase 9 mil pessoas estão nas ruas.





08:25 - 28/07/2023 Maria do Arraial: Manifestantes ocupam prédio no Centro de BH Um dos líderes do movimento, Leonardo Péricles, comemorou a abertura do diálogo com as entidades, apesar do impasse. "Estamos debatendo a volta do povo trabalhador e, sobretudo negro, pro Centro da cidade. Que foi expulso lá quando Belo Horizonte foi criada. Estamos discutindo um problema muito maior, muito mais sério", disse.

As famílias e lideranças do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas de Minas (MLB) vão permanecer no antigo prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), na Rua da Bahia, no Centro de Belo Horizonte, por mais 15 dias, quando uma nova rodada de negociações deve ser realizada.