Motorista perde o controle da direção de caminhão, bate em casa e morre

Parte do muro desabou por causa do impacto da batida do caminhão (foto: Reprodução Redes Sociais)



O acidente aconteceu na rua Marechal Floriano, no bairro São Judas, em Divinópolis.

Ninguém da casa ficou ferido. Com o impacto da batida, parte do muro do imóvel desabou.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local para os trabalhos de praxe. As causas do acidente serão investigadas.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

Um homem, de 50 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (28/7), após perder o controle da direção e bater em uma casa. Ele ficou preso às ferragens do caminhão.